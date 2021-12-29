Программное обеспечение для дизайна интерьеров и экстерьеров

Программы, которые вошли в нашу сегодняшнюю подборку, как и в популярной игре The Sims, заставят вас часами выбирать кресла, подбирать тон коврового покрытия и искать удобное место для обеденного стола. Благодаря понятным и лаконичным интерфейсам эти приложения позволят вам приступить к работе по созданию собственного видения жилого помещения без промежуточных этапов, связанных с необходимостью потратить несколько лет на обучение дизайну интерьеров или поиски дорогостоящих предложений по оформлению вашего жилья от дизайнерских бюро. Это программное обеспечение часто включает уже готовые библиотеки мебели из розничных каталогов известных производителей. Также оно не зависит от того хотите ли вы спланировать обстановку нового дом «с нуля» или просто желаете незначительно изменить существующий расклад вещей.

После того, как вы закончите свою работу, можете экспортировать его в профессиональный формат с высоким разрешением, что позволит архитекторам и строителям воплотить его в жизнь. Среди программного обеспечения, с которым мы сегодня познакомимся, встречаются пакеты с бесплатными версиями, которые предоставят доступ к основным функциям и позволят вам почувствовать вкус перед покупкой полного пакета. Стоит также отметить, что каждое из предложений имеет разные функции, а некоторые из них доступны только для определенных операционных систем.

1. Virtual Architect Ultimate Home Design

Особенности: цифровой дизайн интерьера, дизайн поверхности, мастер сборки кухни.

Операционные системы: macOS, Windows 10, 8, 7 и Vista.

Цена: версия для Windows — 99,99 доллара, версия для macOS — 79,99 доллара.

Сайт: www.novadevelopment.com/software

Плюсы:

простота использования,

примеры планов помогут вам начать работу.

Минусы:

не самый большой выбор образцов планов,

поддержка по телефону стоит дорого.

Virtual Architect Ultimate Home Design с простым интерфейсом и полезными примерами планов — это лучшее, что вы можете получить прямо сейчас. Он создан для людей, которые не имеют большого опыта, и включает в себя множество полезных шаблонов, которые помогут вам в процессе проектирования комнаты. Существует большая библиотека объектов, которую вы можете использовать для добавления различных компонентов в свой дизайн. Программа легко рассчитает материалы, необходимые для вашего дизайна, и даже даст вам оценку того, сколько это будет стоить, так что ваше воображение не уведет вас далеко за рамки бюджета.

2. TurboFloorPlan Home & Landscape Deluxe

Особенности: функция QuickStart, трассировка плана этажа, учебный центр с более чем 100 видео.

Операционные системы: Windows 10, 8 и 7.

Цена: версия Deluxe — 49,99 доллара, версия Pro 2020 — 299,99 доллара.

Сайт: www.turbocad.com/turbofloorplan/floorplan-home-landscape-deluxe.html

Плюсы:

отличная цена,

множество видеоуроков.

Минусы:

не хватает пошаговых инструкций,

не позволяет проектировать

перегородки и санузлы.

TurboFloor Plan Home & Landscape Deluxe — это наш выбор в качестве лучшего программного обеспечения для дизайна дома, поскольку он почти вдвое дешевле, чем другие продукты в списке лучших программ для домашнего дизайна. Но при этом данный пакет обладает почти всеми функциями, которые есть у конкурентов из более дорогого сегмента. Итак, у вас есть 45 шаблонов, с которых вы можете начать, а также функция QuickStart, которая позволяет сразу приступить к проектированию помещения. Также здесь есть огромная библиотека видеоуроков, которые могут помочь вам, но, к сожалению, нет пошаговых инструкций, которые были бы полезны при создании дизайна, как у Virtual Architect Ultimate Home Design. Тем не менее это программное обеспечение предлагает фантастическое соотношение цены и качества, являясь идеальным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

3. Home Designer Suite by Chief Architect

Особенности: автоматизированные строительные инструменты, Smart-объекты, 3D-модели и рендеринг.

Операционные системы: Windows 10, 8 и 7, macOS High Sierra и Mojave.

Цена: 129,99 доллара.

Сайт: www.homedesignersoftware.com/products/home-designer-suite

Плюсы:

совместимость с Mac,

может работать с отсканированными объектами.

Минусы:

не самый простой пакет в использовании,

нет элементов для проектирования санузлов.

Компьютеры Mac очень популярны среди дизайнеров, однако они не предоставляют столь широкого выбора, когда дело доходит до программного обеспечения для дизайна интерьеров. Если вы используете Mac, это означает, что вы ограничены только несколькими программными пакетами, и Home Designer Suite by Chief Architect, безусловно, является лучшим. Он поставляется с огромным набором функций для проектирования как интерьера, так и экстерьера вашего здания, а также совместим со SketchUp и Trimble 3D Warehouse, в которых размещаются готовые 3D-модели и которые вы можете включать в свои проекты. Также этот пакет позволяет легко экспортировать ваши проекты в форматы, используемые архитекторами и строителями. Да, и он также доступен для компьютеров на базе Windows.

4. DreamPlan

Особенности: 3D, 2D и чертежи, ландшафтный дизайн и дизайн сада, дизайн интерьера и помещений.

Операционные системы: Windows 10, 8, 7, Vista и XP, Mac OS X 10.5 и выше.

Цена: 35 долларов.

Сайт: www.nchsoftware.com/design

Плюсы:

простота использования,

хороший набор инструментов.

Минусы:

ограниченное количество объектов.

Если вы разрабатываете небольшой проект и не хотите тратить целое состояние на сложный набор приложений для дизайна, включающих функции, которые вы никогда не будете использовать, то DreamPlan — это отличный выбор. Он дает вам все инструменты, необходимые для быстрого создания дизайна в небольшом проекте, не перегружая вас. Конечно, если вы собираетесь реализовать большой проект, например, капитальный ремонт всего дома, тогда этот инструмент не для вас из-за отсутствия калькулятора затрат, наличия только одного шаблона и небольшой библиотеки объектов.

5. Homestyler

Особенности: 2D и 3D планы этажей, библиотека реальной мебели, панорамный HD-визуализатор.

Операционные системы: браузеры, iOS, Android.

Цена: от 25,9 доллара в месяц.

Сайт: www.homestyler.com

Плюсы:

наличие бесплатной версии,

шаблоны реальной мебели.

Минусы:

работает нестабильно.

Относительный новичок в мире программного обеспечения для дизайна интерьеров HomeStyler можно использовать в web-браузере или загрузить как бесплатное приложение для iOS или Android. Каким бы способом вы не использовали это приложение, везде встретите приятный и простой интерфейс с доступными двухмерными и трехмерными планами этажей и обширной библиотекой настоящей мебели, которую можно вставлять и удалять по своему желанию. Это очень похоже на строительство дома в The Sims, за исключением того, что никто в этой «игре» не умрет, если вы забудете спроектировать лестницу для бассейна. Как только ваш дизайн будет готов, вы можете поделиться им с сообществом, а также скопировать некоторые подсказки из творений других пользователей. Базовый конструктор предоставляется бесплатно, а оплата планов подписки дает вам доступ к инструментам рендеринга с высоким разрешением, которые позволяют создавать 3D-рендеры ваших работ. Местами он немного глючит, но тем не менее это впечатляющий вариант.

6. RoomSketcher Home Designer

Сайт: www.roomsketcher.com/homedesigner

Если вы считаете, что инструментов в основном списке недостаточно, то стоит упомянуть и лучшее бесплатное программное обеспечение для дизайна интерьера RoomSketcher Home Designer. Это идеальное приложение для тех пользователей, которые просто хотят окунуться в мир дизайна своего жилища и протестировать подобное программное обеспечение, прежде чем тратить деньги. Это простой пакет, но он прекрасно выполняет свою работу, позволяя быстро и легко создать план квартиры с окнами, стенами, лестницами и дверями. Вы также можете добавлять объекты, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть помещение, которое вы спроектировали. RoomSketcher Home Designer предлагает лишь базовые инструменты и поэтому не соответствует тем требованиям, которые выдвигаются к платному программному обеспечению, перечисленному выше. Здесь вы можете спроектировать пять зданий, а потом докупить такую возможность за 10 долларов, ваши проекты сохраняются в интернете, так что вы можете получить к ним доступ с других подключенных устройств. Кроме того, у RoomSketcher Home Designer есть приложения для мобильных устройств на базе iOS и Android, так что вы можете заниматься дизайном в дороге.