ZTE выпустила роутер AX5400 Pro с 12-ядерным чипом собственной разработки

Компания ZTE выпустила маршрутизатор AX5400 Pro, предназначенный для использования в составе беспроводных сетей Wi-Fi с высокой пропускной способностью.

Новинка выполнена в виде конструкции с шестью внешними поворотными антеннами. Используется 12-ядерный процессор собственной разработки. В состав чипа входят четыре основных ядра с тактовой частотой 1,1 GHz и восьмиядерный узел NPU (Independent Network Acceleration Engine). Маршрутизатор ориентирован прежде всего на игровые сервисы. Он получил улучшенную систему охлаждения на основе алюминиево-магниевого сплава и графена.

Роутер соответствует стандарту Wi-Fi 6. Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 GHz. В первом случае скорость передачи данных может достигать 574 Мбит/с, во втором — 4804 Мбит/с.

Есть один сетевой порт с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с и три гигабитных сетевых разъема. Габариты с антеннами составляют 268 × 213 × 59,4 мм.

Маршрутизатор ZTE AX5400 Pro уже поступил в продажу по цене 85 долларов.