ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition: первый в мире смартфон с 18 Gb ОЗУ и 1 Tb ПЗУ

Компания ZTE сегодня представила в Китае специальную версию смартфона Axon 30 Ultra. Модель Axon 30 Ultra Aerospace Edition выполнена в космической тематике. Аппарат посвящен тайконавтам — так в Китае называют космонавтов.

Это первый в мире смартфон, оборудованный одновременно 18 Gb оперативной памятью и флеш-накопителем вместимостью 1 Tb. Другие технические характеристики смартфона не отличаются от базовой модели. Axon 30 Ultra Aerospace Edition имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Hz, процессор Snapdragon 888, 5G-модем, основную камеру (три датчика по 64 Мп и 8 Мп), фронтальную на 16 Мп, аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядкой на 66 Вт, адаптер Wi-Fi 6E, NFC и фирменную оболочку на основе Android 11.

Новинка поставляется в специальной коробке. В комплект поставки входит карточка с тайконавтом в космосе, блок питания, специальная защитная пленка, чехол из углеродного волокна и TWS-наушники ZTE LiveBuds Pro, которые отдельно продают за 54 доллара. Смартфон уже поступил в продажу по цене ориентировочно 1100 долларов.