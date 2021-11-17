Завершился тренинг Nar по «Основам мобильной связи»

Тренинг «Основы мобильной связи», подготовленный и осуществленный техническим персоналом Nar, успешно завершен. Студентам, принявшим участие в тренинге, проходившем в Азербайджанском Техническом Университете (AzTU), были вручены сертификаты.

Во время тренинга по коммуникационным технологиям студенты изучили работу мобильной сети на основе реального опыта технического персонала Nar. Тренинг, предназначенный для подготовки квалифицированных кадров в сфере мобильной связи и позволяющий в кратчайшие сроки после завершения обучения построить успешную карьеру, осуществлен в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования.

Стоит отметить, что мобильный оператор сотрудничает с Азербайджанским Техническим Университетом (AzTU) с 2015 года. В рамках этого сотрудничества, помимо тренингов, проводимых сотрудниками Nar, в университете действует GSM лаборатория Nar. Основная цель сотрудничества компании с университетом — дать азербайджанской молодежи, обучающейся в сфере местных телекоммуникаций, помимо теоретических знаний также и практические знания, тем самым продвинув их на более высокие позиции на рынке связи по сравнению с зарубежными коллегами.