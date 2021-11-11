YouTube скроет дизлайки под всеми видео

Компания Google объявила о том, что начиная с сегодняшнего дня, на YouTube будут скрыты счетчики оценок «Не нравится» под всеми видео.

Как отмечают разработчики, новые правила призваны уберечь авторов с небольшой аудиторией от атак и издевательств, а также способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями контента». Кнопка дизлайка останется на своем месте, но количество негативных отметок будет видеть только автор видео, а не вся аудитория YouTube.

«Мы знаем, что вы можете не согласиться с этим решением, но считаем, что это правильно для платформы», — отметили в компании.

Ранее в этом году некоторые владельцы каналов уже получали возможность скрытия количества положительных и отрицательных оценок в тестовом режиме. В результате отметок «Не нравится» стало меньше. Также выявилось, что скоординированным атакам подвергаются тематические и новые каналы. Кроме того, менее популярные авторы получают даже больше отрицательных оценок, чем известные каналы.