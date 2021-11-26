Xiaomi выпустила smart-холодильник с 8-дюймовым сенсорным дисплеем

Компания Xiaomi запустила продажи в Китае нового флагманского холодильника под названием Mijia Refrigerator Exclusive Edition 540L.

Устройство относится к категории моделей side-by-side. Объем морозильной камеры составляет 189 литров, холодильной — 351 литр.

Холодильник получил четыре температурных датчика и оснащен 8-дюймовым сенсорным дисплеем, который автоматически выходит из спящего режима в присутствии на кухне человека. Управлять устройством можно через смартфон в программном обеспечении Mijia. Предусмотрен и фирменный голосовой помощник Xiao AI.

Цена Xiaomi Mijia Refrigerator Exclusive Edition 540L составляет 625 долларов.