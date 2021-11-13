Xiaomi представила звуковую панель Soundbar 3.1ch с беспроводным сабвуфером

Компания Xiaomi представила новую звуковую панель Soundbar 3.1ch, которая будет доступна на глобальном рынке. Новинка будет поставляться вместе с беспроводным сабвуфером, который можно разместить в любом месте помещения.

Максимальная выходная мощность системы составляет 430 Вт. Новая звуковая панель поддерживает сопряжение NFC одним касанием и оснащена светодиодным информационным дисплеем Smart LED. В верхней части предусмотрены кнопки управления для включения/выключения, регулировки уровня громкости и пр.

Xiaomi Soundbar 3.1ch поддерживает технологии Dolby Audio и DTS Virtual X. Имеется адаптер беспроводной связи Bluetooth (версия не называется). Производитель не рассказал о доступных портах, но ожидается, что панель получит HDMI, AUX и оптический выход.

Цена и дата продаж Xiaomi Soundbar 3.1ch будут объявлены позднее.