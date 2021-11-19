Xiaomi основала еще одну автомобильную компанию

Компания Xiaomi готовиться к выходу на новый для себя автомобильный рынок. В сентябре этого года была создана Xiaomi Automobile Co., Ltd.

Теперь стало известно, что 18 ноября была зарегистрирована вторая автомобильная компания, которая получила название Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd. Возглавляет компанию Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель и исполнительный директор Xiaomi. Указывается, что зарегистрированный капитал новой компании составляет 1 млрд. юаней (около 156,7 млн. долларов). Сфера деятельности включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi будет использовать свой опыт и связи для создания умных автомобилей. У компании есть резерв наличности в 17 млрд. долларов, а также отдел исследований и разработок, который включает 10 тыс. человек. Выпуск первого электромобиля компании Xiaomi ожидается в первой половине 2024 года.