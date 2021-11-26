WhatsApp Web получил встроенную функцию создания стикеров

WhatsApp Web теперь позволяет создавать собственные стикеры. С помощью новой функции можно загружать собственные изображения и преобразовывать их в стикеры для отправки друзьям. Для этого нужно щелкнуть значок вложения (скрепку), нажать Sticker, а затем выбрать изображение для добавления.

Предусмотрен ряд инструментов для редактирования, которые позволят превратить исходное изображение в желаемый стикер. Они включают в себя смайлики, которые можно вставить поверх стикера, настраиваемый текст, расширенные инструменты обрезки и даже возможность добавить больше наклеек поверх исходного.

Пользовательская функция Sticker Maker в настоящее время доступна только в WhatsApp Web.