26.11.2021

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WhatsApp Web получил встроенную функцию создания стикеров

WhatsApp Web

WhatsApp Web теперь позволяет создавать собственные стикеры. С помощью новой функции можно загружать собственные изображения и преобразовывать их в стикеры для отправки друзьям. Для этого нужно щелкнуть значок вложения (скрепку), нажать Sticker, а затем выбрать изображение для добавления.

Предусмотрен ряд инструментов для редактирования, которые позволят превратить исходное изображение в желаемый стикер. Они включают в себя смайлики, которые можно вставить поверх стикера, настраиваемый текст, расширенные инструменты обрезки и даже возможность добавить больше наклеек поверх исходного.

Пользовательская функция Sticker Maker в настоящее время доступна только в WhatsApp Web.

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