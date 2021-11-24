WhatsApp тестирует функцию управления скоростью воспроизведения звуковых сообщений

Мессенджер WhatsApp позволяет изменять скорость воспроизведения голосовых заметок с начала этого года. Теперь разработчики проводят бета-тестирование того же элемента управления скоростью для звуковых сообщений.

Под звуковым сообщением подразумевается переадресованная голосовая заметка. В процессе пересылки теряется возможность изменения скорости воспроизведения. На данное время WhatsApp тестирует кнопку, которая позволяет ускорить воспроизведение звуковых сообщений в полтора или два раза.

Функция была замечена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS. Она также появится и в следующей бета-версии WhatsApp для Android.