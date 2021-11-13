WhatsApp тестирует функцию, которая позволит скрыть личную информацию от выбранных контактов
Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям скрыть некоторую личную информацию от выбранных контактов.
Функция позволит пользователям платформы скрывать свой статус от конкретного контакта. Если отключить информацию о своем статусе для конкретного пользователя, то ограничение будет применяться и к другой информации, такой как изображения профиля и общие сведения.
На данное время функция уже стала доступна бета-тестерам WhatsApp v2.21.23.14 для Android. После установки этой версии необходимо перейти к настройкам конфиденциальности и выбрать новую опцию «Мои контакты, кроме…» (My Contacts Except…). Здесь можно добавить контакты, которым вы хотите запретить просматривать вашу информацию.
В ближайшее время функция станет доступна для всех пользователей WhatsApp.