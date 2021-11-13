13.11.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыСоциальные сервисыWhatsApp тестирует функцию, которая позволит скрыть личную информацию от выбранных контактов

WhatsApp тестирует функцию, которая позволит скрыть личную информацию от выбранных контактов

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям скрыть некоторую личную информацию от выбранных контактов.

Функция позволит пользователям платформы скрывать свой статус от конкретного контакта. Если отключить информацию о своем статусе для конкретного пользователя, то ограничение будет применяться и к другой информации, такой как изображения профиля и общие сведения.

На данное время функция уже стала доступна бета-тестерам WhatsApp v2.21.23.14 для Android. После установки этой версии необходимо перейти к настройкам конфиденциальности и выбрать новую опцию «Мои контакты, кроме…» (My Contacts Except…). Здесь можно добавить контакты, которым вы хотите запретить просматривать вашу информацию.

В ближайшее время функция станет доступна для всех пользователей WhatsApp.

ТЕГИ:
Xiaomi представила звуковую панель Soundbar 3.1ch с беспроводным сабвуфером
Новости по теме
Социальные сервисы
В бета-версии WhatsApp появилась
Мобильные приложения
Whatsapp artıq 4 müxtəlif cihazd
Мобильные приложения
С сегодняшнего дня WhatsApp пере