Выручка PUBG Mobile превысила 7 млрд. долларов

PUBG Mobile является самой кассовой мобильной королевской битвой. Аналитики Sensor Tower подсчитали, что за три с половиной года с момента релиза игра заработала свыше 7 млрд. долларов.

Выручка PUBG Mobile за неполные 11 месяцев 2021 года составила 2,6 млрд. долларов. Благодаря чему тайтл стал второй по кассе мобильной игрой в мире, уступив лишь Honor of Kings. В третьем квартале 2021 года PUBG Mobile поставил рекорд по квартальной выручке — 771 млн. долларов. В прошлом году за тот же период игра заработала 693 млн. долларов. В среднем в течение этого года в PUBG Mobile игроки тратили по 8,1 млн. долларов в день.

Наибольшая сумма была потрачена на PUBG Mobile в Китае. Выручка китайской версии игры Game For Peace составила около 4 млрд. долларов. (при том, что в Китае игра доступна только на iOS). Второе место занимает США — американские геймеры обеспечили 11,8% от общей выручки игры. Япония на третьем месте — 4,2% выручки.

Среди платформ лидировал App Store — 81% выручки, Google Play — 19%. Если из статистики убрать Китай, то соотношение получится 56,6% к 43,3%.

Напомним, что релиз PUBG Mobile состоялся весной 2018 года. Игра быстро добилась популярности. В свой дебютный квартал она стала самой скачиваемой мобильной игрой в мире, а спустя полтора года — первой мобильной королевской битвой с доходом свыше 1 млрд. долларов. В середине этого лета Krafton выпустила в Индии новую версию PUBG Mobile под названием Battlegrounds Mobile India, которая на сегодняшний день заработала 7 млн. долларов. А две недели назад вышла PUBG: New State, выручка за первые семь дней достигла отметки в 2,6 млн. долларов.

Отметим, что Sensor Tower указывает в своем отчете пользовательские траты (consumer spend). Речь идет не о выручке разработчика, а о сумме, которую в игре оставили геймеры.