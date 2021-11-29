Volvo превратит лобовое стекло автомобиля в AR-дисплей

Компания Volvo сообщила, что посредством своего фонда Cars Tech Fund инвестировала в стартап Spectralics, специализирующийся на оптических технологиях и технологиях обработки изображений. Это дает Volvo доступ к технологиям стартапа на ранних этапах разработки.

Одним из основных решений является многослойный тонкий сумматор, который представляет собой новый тип тонкой оптической пленки, применимый к прозрачным поверхностям любых форм и размеров. Такая пленка, интегрированная в лобовое стекло (или другие окна автомобиля), может превратить его полноценный AR-дисплей. Цель новой технологии — предоставить водителю информацию о потенциальных опасностях во время вождения и улучшить эффективность систем навигации. На дисплее также можно демонстрировать реальное расстояние от автомобиля до различных объектов.

В случае успешного развития технологии Spectralics, которая сейчас находится на стадии ранней разработки, Volvo планирует применять ее в собственных автомобилях.