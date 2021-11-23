Представлен смартфон Vivo Y74s: Dimensity 810 и камера на 50 Мп

Компания Vivo представила новый смартфон Vivo Y74s. Аппарат получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 60 Hz. Частота дискретизации составляет 180 Hz. Экран устройства с соотношением сторон 20:9 занимает 90,61% площади фронтальной поверхности корпуса.

Новый смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810, который работает в связке с 8 Gb оперативной памятью LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2 емкостью 256 Gb. В состав основной камеры входит два сенсора с разрешением 50 Мп и 2 Мп. Она поддерживает ночной и портретный режимы, замедленную видеосъемку и запись роликов в формате 1080p. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В оснащение также входят модем 5G, два слота для SIM-карт, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C, 3.5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 1.0 на базе ОС Android 11.

Стоимость Vivo Y74s составляет 360 долларов. Доступные расцветки корпуса: Galaxy Blue и Starry Night Black.