“Veteran tarifi” от Azercell в дань уважения отважным сынам Родины!

В годовщину великой победы лидирующий оператор представляет специальный тарифный пакет.

Летопись героической хроники нашего народа — славная победа в Отечественной войне стала возможна благодаря мужеству солдат и офицеров, отвержено сражавшихся за освобождение родного Карабаха под командованием Верховного Главнокомандующего и президента Азербайджана господина Ильхама Алиева.

Как дань безграничного уважения к славной азербайджанской армии, подарившей нашему народу этот День Победы, Azercell представил свой новый тарифный пакет “Veteran tarifi” для всех граждан страны со статусом ветерана войны. Кроме этого, по случаю Дня Победы всем нашим ветеранам будут подарены новые мобильные номера, начинающиеся с символических цифр «8-11», отображающих день и месяц исторической победы.

Абоненты Sim-Sim, желающие присоединиться к “Veteran tarifi”, могут обратиться в Абонентскую Службу Azercell или в один из офисов Azercell Express с удостоверением личности и официальным документом, подтверждающим их статус ветерана и выданным соответствующими государственными органами Азербайджанской Республики. Стоимость звонков внутри сети в рамках нового тарифа составляет 0,03 AZN; звонков вне сети — 0,04 AZN; каждого 1 МБ мобильного интернета — 0,03 AZN; отправки SMS — 0,03 AZN.

Следует отметить, что новый тариф распространяется на всех граждан страны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, Первой Карабахской войне, а также Второй Карабахской войне и обладают статусом ветерана. Более подробную информацию о новом тарифе можно найти на сайте www.azercell.com.

Напомним, что в ходе 44-дневной Отечественной войны техническая команда Azercell была первой, кто, следуя по стопам нашей славной армии, начала развертывание мобильной сети в Карабахе. «Azercell Telecom» желает нашим ветеранам делиться только хорошими новостями о новых победах, а также поздравляет всех с 8 ноября — Днем Победы!