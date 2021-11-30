В Zoom для Windows и macOS появилась функция автообновления

Компания Zoom, как и другие компании-разработчики программного обеспечения, регулярно выпускает обновления для своих настольных клиентов и мобильных приложений. Но не все эти обновления устанавливаются пользователями в ручном режиме. Это в свою очередь, может подвергнуть риску их устройства и данные.

Теперь стала доступна новая функция автоматического обновления клиентских приложений Zoom для Windows и macOS.

Для того, чтобы включить автоматическое обновление, необходимо открыть меню настроек программы, перейти на вкладку «Общие» и выбрать опцию «Автоматически обновлять мой Zoom». После этого будет предложено ввести учетные данные администратора, чтобы разрешить запуск функции автоматического обновления. Это потребуется только при первом включении данной настройки.