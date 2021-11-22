В WhatsApp добавлены новые функции: мгновенные звонки и жалобы на конкретные сообщения

В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции: мгновенные звонки и жалобы на конкретные сообщения.

Мгновенные звонки (Flash call) позволяют пользователям Android, которые устанавливают или переустанавливают WhatsApp на свои устройства, проверять свой номер телефона с помощью автоматического звонка вместо SMS. Утверждается, что это гораздо более безопасный вариант, поскольку все происходит внутри приложения.

Кроме того, теперь пользователи могут сообщать об учетных записях в WhatsApp, отмечая конкретное сообщение с помощью новой функции. Нужно нажать и удерживать конкретное сообщение, чтобы сообщить о нем или заблокировать пользователя. Жалобы на сообщения могут быть полезны при борьбе со спамом, преследованием, нежелательными SMS, сообщениями незаконного или криминального характера и пр. Отмечается. что только за сентябрь было заблокировано более 2,2 млн. учетных записей.