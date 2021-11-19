В Spotify стала доступна новая функция Lyrics (тексты песен)

В сервисе потокового аудио Spotify появилась новая функция Lyrics (тексты песен). Функция доступна на всех устройствах и в бесплатной версии. Текстами из приложения можно будет делиться в соцсетях.

Отмечается, что тексты песен — одна из самых запрашиваемых функций со стороны слушателей со всего мира.

Spotify уже предлагал тексты песен в Индии, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии с прошлого года, после тестирования в 2019 году. Заключение партнерства с сервисом Musixmatch позволило сделать функцию доступной для всех пользователей Spotify.

Чтобы увидеть текст в приложении, во время прослушивания надо провести вверх по экрану смартфона. Если нажать «Поделиться» внизу экрана, можно выбрать фрагмент текста песни и выложить его в соцсети.

В декстопной версии Spotify текст появится, если нажать иконку с микрофоном в меню. В приложении для Smart TV — если нажать на Lyrics.