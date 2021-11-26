В Spotify появится раздел Discover с вертикальным видео в стиле TikTok

Разработчики стримингового сервиса Spotify начали тестирование новой функции. В специальном разделе Discover будут отображаться вертикальные видео исполнителей в стиле TikTok.

Этой информацией поделился пользователь Twitter под ником @chrismessina. В нижней части интерфейса есть панель с именем исполнителя и названием трека. Ролик можно свайпнуть, лайкнуть, а также перейти через него к композиции или альбому.

Новый раздел Discover появился пока только у некоторых пользователей бета-версии приложения. Когда нововведение добавят в стабильный релиз — неизвестно.