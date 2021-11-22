В Сальвадоре построят Bitcoin City – город с единственным налогом

В рамках мероприятия Bitcoin Week президент Сальвадора Найиб Армандо Букеле Ортез (Nayib Armando Bukele Ortez), объявил о масштабном плане по строительству города Bitcoin City. Он разместится в восточном департаменте страны Ла-Юнион. Неподалеку от города, у подножия вулкана Кончагуа, будет построена геотермальная электростанция, благодаря которой можно будет обеспечить электроэнергией сам населенный пункт, а также фермы для добычи криптовалюты.

Помимо развитой инфраструктуры, Bitcoin City будет привлекать новых резидентов практически полным отсутствием налогов. Жители города будут платить один-единственный налог – НДС, других налогов (на доход, имущество, прирост капитала или заработную плату) не будет.

Bitcoin City станет полноценным мегаполисом с жилыми и коммерческими районами, ресторанами, аэропортом, а также портом и железнодорожным сообщением. В центре города будет площадь, на которой разместят огромный символ биткоина.

Проект оценивается в 1 млрд. долларов. На эту сумму будут выпущены токенизированные облигации со сроком погашения 10 лет и доходностью 6,5% годовых. Из общей суммы половина будет потрачена непосредственно на строительство города, оставшиеся 500 млн. долларов пустят на покупку биткоинов в казну Сальвадора. По словам главы правительства, строительство города начнется через 60 дней после получения финансирования. Выпуск облигаций для этой цели стартует в 2022 году.

Напомним, что в сентябре этого года Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин в качестве официального платежного средства.