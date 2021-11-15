В рамках NETTY2021 будет названо «ИТ-Событие года»

Организационный комитет Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY совместно с журналом InfoCity объявляют о начале приема заявок в почетной номинации «IT-событие года». Начиная с 2009 года, эта номинация отмечает ключевые достижения азербайджанского рынка высоких технологий и вручается в рамках Азербайджанской Национальной Интернет Премии NETTY.

Претендентами на получение премии могут стать проекты или решения, способствовавшие развитию национального сегмента информационных технологий, оказавшие значительное влияние на развитие отрасли или содействовавшие реализации значимых инициатив. Прием заявок в номинации продлится до 30 ноября 2021 года. Прошедшие отбор оргкомитета проекты будут переданы для голосования Академии NETTY. Шорт-лист заявок будет представлен общественности через СМИ. Победитель будет назван на финальной церемонии конкурса.

Заявки на участие могут подаваться по проектам и решениям только в случае, если их реализация была начата или завершена в период с начала 2020 по конец 2021 года. Заявки могут подаваться как со стороны заказчиков проекта или решения, так и со стороны исполнителей при взаимном согласовании и только одной из сторон.

Мы приглашаем всех, чьи проекты соответствуют требованиям конкурса, кто считает, что участвовал в реализации значимого проекта и готов заявить об этом, присылать более подробную информацию о своих решениях на электронные адреса [email protected] или [email protected] в следующей форме:

Ф.И.О.:

Компания:

Должность:

Электронный адрес:

Контактный телефон:

Название проекта:

Описание проекта:

Общий объем представляемой информации не должен превышать одной информационной страницы, заполненной стандартным шрифтом.

Так же напоминаем, что продолжается прием заявок на участие в NETTY 2021. Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 30 ноября 2021 года. В 2021 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

государство и общество бизнес и финансы наука, образование и инновации здоровье, спорт и туризм информация и новости культура, искусство и творчество

Генеральный партнер премии — оператор NAR. Официальными партнерами премии выступают компании Golden Pay, SmartHost и Renley. Информационные партнеры проекта: телеканал İctimai TV, порталы Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].