В «городе будущего» Neom будет размещен плавучий дата-центр Oracle

Мохаммед бен Салман, наследный принц и председатель совета директоров компании Neom, объявил о создании в «городе будущего» Neom нового плавучего шестиугольного промышленного района Oxagon, в котором будет размещен сверхмасштабный центр данных.

Neom, «город будущего» в Саудовской Аравии будет расположен на побережье Красного моря в северо-западной саудовской провинции Табук.

Oxagon будет иметь целый комплекс технических сооружений, включая заводы по выработке водорода и по производству модульных зданий. В районе также будет построен и дата-центр, разрабатываемый при участии Fas Energy — в нем будет размещена облачная инфраструктура Oracle. Сообщается, что разработка Oxagon уже ведется, и в настоящее время ведутся работы по проектированию крупных производственных мощностей, которые будут открыты для арендаторов в начале 2022 года.

Компания Oracle заявила, что надеется открыть ряд облачных регионов, включая саудовский регион в Неоме.