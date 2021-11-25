25.11.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыВ Epic Games Store началась раздача theHunter: Call of the Wild

В Epic Games Store началась раздача theHunter: Call of the Wild

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать до 2 декабря игру theHunter: Call of the Wild.

theHunter: Call of the Wild – это симулятор охотника, в котором игроку предстоит выслеживать животных по их следам. В игре имеется большой арсенал оружия, начиная от винтовок, заканчивая луками и множество животных с реалистичными повадками.

На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно раздавать два проекта — многопользовательский хоррор Dead by Daylight и головоломка while True: learn(), посвященная машинному обучению и нейросетям.

ТЕГИ:
Oppo Reno 7 və Oppo Reno 7 SE smartfonları təqdim edildi
Новости по теме
Игры
В Epic Games Store можно бесплат
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Assass