В Epic Games Store началась раздача theHunter: Call of the Wild
В Epic Games Store можно бесплатно забрать до 2 декабря игру theHunter: Call of the Wild.
theHunter: Call of the Wild – это симулятор охотника, в котором игроку предстоит выслеживать животных по их следам. В игре имеется большой арсенал оружия, начиная от винтовок, заканчивая луками и множество животных с реалистичными повадками.
На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно раздавать два проекта — многопользовательский хоррор Dead by Daylight и головоломка while True: learn(), посвященная машинному обучению и нейросетям.