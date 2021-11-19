В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу три игры

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает три проекта: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition и Never Alone (Kisima Ingitchuna). Все игры можно забрать до 25 ноября.

Guild of Dungeoneering — пошаговая игра об исследовании подземелий с карточными боями. Особенность игры — вы не управляете самим героем (он сам решает куда ему идти и с кем сражаться), а строите подземелье вокруг него.

Kid A Mnesia Exhibition — пространство лихорадочных снов в сооружении, построенном из собранных воедино и перерожденных заново, рисунков и существ, слов и записей из выпущенных более 20 лет назад альбомов Kid A и Amnesiac группы Radiohead. С 18 ноября игра также стала доступна бесплатно на PS5.

Never Alone (Kisima Ingitchuna) – это платформер-головоломка, где предстоит отправиться в приключение. Играть нужно сразу за двух персонажей со своими особенностями.

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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет симулятор охоты в открытом мире theHunter: Call of the Wild.