В блокчейне биткоина запущено крупное обновление Taproot

В блокчейне биткоина состоялась активация крупного обновления Taproot. Это первый апдейт популярной криптовалюты за последние четыре года. Запуск Taproot был подтвержден в июне этого года, когда предложение получило необходимую поддержку 90% майнеров. За счет этого обновления транзакции станут более конфиденциальными и эффективными. Кроме того, откроется потенциал для смарт-контрактов, ключевой особенности блокчейна, позволяющей устранить посредников даже в самых сложных транзакциях.

Одним из ключевых нововведений стало появление схемы цифровых подписей Шнорра. До этого биткоин использовал цифровые подписи на базе криптографической схемы ECDSA. С помощью схемы Шнорра можно объединять несколько подписей в одну, при этом простые транзакции оказываются неотличимы от сложных (контракты с одной и несколькими подписями выглядят одинаково). Такой метод позволяет экономить место в блоках и улучшает конфиденциальность платежей. Появилась возможность исполнения нескольких смарт-контрактов в рамках одной транзакции. Это снижает комиссию и улучшает масштабируемость сети.

Обновление Taproot позволяет использовать «кольцевые подписи», с помощью которых пользователь может подтвердить наличие у него криптовалюты, не раскрывая при этом адрес своего кошелька.

Taproot является так называемым софт-форком, то есть обновлением с обратной совместимостью. Старые ноды смогут продолжить работу в сети, но пользоваться новыми возможностями они не смогут.