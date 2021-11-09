В бета-версии WhatsApp появилась возможность использовать десктопное приложение без сопряжения со смартфоном

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию, которую может опробовать любой пользователь. Предложение о тестировании появится после синхронизации с версией для ПК. В любое время можно будет отказаться от участия в программе тестирования.

После синхронизации пользователю больше не нужно будет проходить повторную авторизацию с помощью смартфона для входа в приложение на ПК. Даже если смартфон разрядится, сломается или возникнут какие-то другие проблемы, WhatsApp продолжит свою работу на компьютере. Но необходимо открывать мобильную версию мессенджера как минимум раз в 14 дней.

К одному аккаунту можно подключить до четырех устройств одновременно, но только одно из них может быть смартфоном, который выступает главным в связке.

В бета-версии пока имеются некоторые ограничения — невозможно позвонить и отправить голосовое- и видеосообщение пользователям, которые используют старую версию приложения на своих устройствах. Но появление соответствующей функциональности — это только вопрос времени.