Ubisoft бесплатно раздает Assassin’s Creed Chronicles Trilogy

В рамках празднования своего 35-летия компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу сборника 2,5D-экшенов Assassin’s Creed Chronicles Trilogy. В состав сборника входят три игры, события которых разворачиваются в Китае, Индии и России.

Акция актуальна только для пользователей ПК в Ubisoft Connect. Забрать бесплатно сборник можно до 12 ноября 2021 года включительно.

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