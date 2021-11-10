10.11.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыUbisoft бесплатно раздает Assassin’s Creed Chronicles Trilogy

Ubisoft бесплатно раздает Assassin’s Creed Chronicles Trilogy

Ubisoft

В рамках празднования своего 35-летия компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу сборника 2,5D-экшенов Assassin’s Creed Chronicles Trilogy. В состав сборника входят три игры, события которых разворачиваются в Китае, Индии и России.

Акция актуальна только для пользователей ПК в Ubisoft Connect. Забрать бесплатно сборник можно до 12 ноября 2021 года включительно.

Чтобы воспользоваться предложением Ubisoft, нужно перейти по этой ссылке.

 

ТЕГИ:
Cisco анонсировала упрощенную программу приобретения ПО и сервисов
Новости по теме
Игры
В Epic Games Store началась разд
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае
Игры
В Epic Games Store можно бесплат