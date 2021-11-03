TWS-наушники Meizu mBlu Blus+: активное шумоподавление и 30 часов без подзарядки за 34 доллара

Компания Meizu представила полностью беспроводные наушники mBlu Blus+. Модель является улучшенной версией выпущенных в сентябре mBlu Blus. Наушники выполнены в формате внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками.

Meizu mBlu Blus+ оснащены 12-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают качественное звучание в широком частотном диапазоне, в том числе и мощные басы. Предусмотрена функция активного шумоподавления (ANC), снижающая внешние звуки до 30 дБ. Сделать голос более четким и естественным позволяет технология ENC, которая адаптируется к различным средам. За работу ANC и ENC отвечают четыре микрофона (по два в каждом наушнике).

Указывается низкая задержка — 50 мс, что важно для геймеров. Есть поддержка быстрого подключения для устройств, работающих под управлением оболочки Flyme: при открытии кейса на смартфоне появляется предложение подключить наушники. mBlu Blus+ имеют защиту IPX4. Наушники получили аккумуляторы по 43 мАч и зарядный кейс емкостью 520 мАч. На одном заряде mBlu Blus+ могут проработать 6,5 часа в режиме воспроизведения музыки, а с учетом подзарядки от кейса — до 30 часов.

TWS-наушники Meizu mBlu Blus+ уже поступили в продажу в Китае за 34 доллара.