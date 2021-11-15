Toshiba разделилась на три отдельные компании для более гибкого управления

Японская корпорация Toshiba объявила о разделении на три отдельные компании — Infrastructure Service Co, Device Co и Toshiba. Ожидается, что это решение поможет обеспечить устойчивый рост прибыли, а также повысит акционерную стоимость и доверие.

Infrastructure Service Co будет состоять из предприятий Toshiba по энергетическим системам, инфраструктурным системам, строительным решениям и цифровым решениям. Компания будет предлагать ИТ-решения для государственных учреждений и частных компаний, производство, передачу и распределение электроэнергии, возобновляемые источники энергии, управление энергопотреблением, системные решения для общественной инфраструктуры, железных дорог и промышленности, а также решения по энергосбережению в строительстве.

Device Co будет охватывать бизнес Toshiba в области электронных устройств и решений для хранения данных. Продукция компании будет включать силовые полупроводники, оптические полупроводники, аналоговые интегральные схемы, жесткие диски большой емкости для центров обработки данных и оборудование для производства полупроводников.

Toshiba будет владеть акциями Kioxia Holdings Corporation и Toshiba Tec Corporation. В рамках разделения Toshiba конвертирует акции Kioxia Holdings Corporation в наличные.

Разделение было единогласно одобрено советом директоров Toshiba и является частью плана, разработанного на основе рекомендации комитета совета по стратегическому анализу.