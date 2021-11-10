Тим Кук: пользователям, которым не нужна безопасная ОС, следует перейти на Android

В ходе конференции DealBook, Тим Кук, генеральный директор компании Apple, заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения из сторонних источников, стоит отказаться от iPhone и задуматься о покупке устройства на Android.

У клиентов есть выбор между полностью защищенной платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена, отметил Кук.

«Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, это все равно, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность», — сказал глава Apple.

Многие пользователи считают закрытость главным недостатком iOS. Сама Apple видит в этом ключевое преимущество ОС. Кук утверждает, что компании удалось создать безопасное пространство с конфиденциальностью во главе угла.

Отметим, что App Store приносит компании дополнительный доход, которого она лишится, если пользователи начнут в обход магазина приложений устанавливать ПО. Сейчас разработчики платят комиссию Apple в размере 15-30%.

Неделей ранее подобное заявление сделал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его мнению, загрузка неопубликованных приложений — это «лучший подарок киберпреступникам».

На конференции Тима Кука также спросили про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли около 10 млрд. долларов в 2021 году. Кук отказался комментировать конкретные цифры, но повторил, что Apple считает право на конфиденциальность фундаментальным.

Кроме того, глава Apple заявил, что инвестировал в криптовалюту, но не уточнил, сколько и в какую.