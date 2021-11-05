Станьте ближе к безналичному расчету с удаленной идентификацией в EPUL!

Одним из уникальных сервисов портала онлайн-платежей E-Pul.az является EPUL Wallet. Посредством E-wallet каждый пользователь EPUL, не имея банковской карты имеет возможность проводить безналичные платежи. На днях компания запустила удаленную идентификацию пользователей. Это позволяет пользователям более продуктивно использовать данный кошелек и дает определенные преимущества.

На платформе для кошелька есть три тарифных плана: Минимальный, Ежедневный и Профессиональный. Каждый пользователь, имеющий учетную запись в системе E-Pul.az, предоставив необходимую информацию в разделе «Идентификация», может выполнить данный процесс и повысить минимальный тарифный план до Ежедневного. Подробнее о лимитах: https://blog.e-pul.az/?p=2501.

В связи с нововведением в период с 4 по 30 ноября 2021 года все пользователи, подавшие онлайн-заявку на тарифный план «Ежедневный» от платформы EPUL, получат 50000 бонусных баллов.

Напомним, что компания «PaySis», являющаяся создателем инновационной платформы EPUL, была основана в августе 2014 года. EPUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения EPUL перейдите по нижеуказанным ссылкам:

Web: https://e-pul.az/epay/home.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android.

iOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4.