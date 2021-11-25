Span делится передовым опытом и инновациями с азербайджанской аудиторией

Span, хорватская международная IT-компания, имеющая более 1200 клиентов на шести континентах, организовала мероприятие для местных компаний, посвященное пятилетнему юбилею компании в Азербайджане.

На мероприятии, в котором приняли участие ИТ-специалисты, компании и представители СМИ, заинтересованные в инновациях, были представлены такие темы, как RBA автоматизация бизнес-процессов, ключевые решения в области безопасности на основе Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform и другие.

Фахраддин Зейналов – Генеральный директор Span Azerbaijan, Тахир Алиев — Руководитель территориального отдела продаж, Željko Galić — Директор по международному Развитию Бизнеса, Matej Mezga — Разработчик Облачных Решений, Marko Batur — Разработчик цифровых решений, а также Корпоративных Бизнес-Решений, а также Davor Šibenik — Руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов (BPA) bonsai.tech и член группы Span, представили интересные презентации о планах компании и новейших IT-решениях, облачных услугах, а также об услугах безопасности и технической поддержки.

Генеральный менеджер Span Azerbaijan Фахраддин Зейналов отметил, что цифровые платформы, созданные компанией, помогают клиентам реализовать бизнес-планы, а также расширять бизнес, выводя его в глобальные масштабы.

“Span, является строителем цифрового будущего, мы стремимся внести свой вклад в обеспечение безопасности бизнеса с помощью лучших IT-решений, а также обеспечить цифровую трансформацию частного и государственного секторов. Обладая многолетним опытом, команда Span стремится поддержать развитие бизнеса в Азербайджане, и способствовать его становлению реальной силой на региональных и глобальных рынках. Span здесь для того, чтобы помочь азербайджанским компаниям адаптировать IT-инфраструктуру к европейским цифровым стандартам”, — сказал он.

За первые пять лет работы в Азербайджане Span реализовал ряд проектов, призванных помочь ведущим телекоммуникационным операторам изменить систему взаимоотношений с клиентами с помощью решений Microsoft Dynamics. Span реализует проекты для предприятий и корпоративных клиентов в области кибербезопасности, консалтинга по контролю программного обеспечения, анализа данных, а также модернизации центров обработки данных. Являясь лицензированным поставщиком решений Microsoft, SPAN предлагает ведущим компаниям решения и консультации по цифровым преобразованиям. Являясь ведущим региональным партнером Microsoft в области технологий, компания предоставляет решения для быстро развивающегося цифрового мира, от облачных консультаций и программ до услуг в сфере безопасности и технической поддержки.

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