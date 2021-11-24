SpaceX успешно запустил космический корабль для столкновения с астероидом

Компания SpaceX успешно запустила ракету с космическим кораблем, цель которого — столкновение с астероидом. Миссия ведется совместно с NASA, она получила название DART. Трансляцию запуска космическое агентство вело на своем YouTube-канале.

При помощи этого эксперимента NASA собирается испытать новую систему защиты Земли от астероидов и узнать, как сильно подобное столкновение изменит траекторию движения небесного тела.

Корабль DART запустили в космос на ракете Falcon 9. Сообщается, что первая ступень ракеты будет использована уже в третий раз, ее планируется вернуть на плавучую платформу в Тихом океане. Космический корабль DART весит 610 кг и будет в течение 10 месяцев лететь к астероидам Дидим и Диморф. Столкновение планируется с Диморфом, который меньше Дидима и по размеру сравним с пирамидой Хеопса. Скорость на момент столкновения составит около 15 000 миль в час (примерно 24 140 км/ч).

«Это просто самая крутая миссия. Спасибо всем за то, что позволили SpaceX стать частью действительно важной миссии по защите планеты», — заявила на пресс-конференции директор SpaceX по полетам гражданских спутников Джулианна Шейман.

Стоимость миссии составляет около 330 млн. долларов, из них 69 млн. долларов получит SpaceX. Это первый для компании Илона Маска запуск ракеты к другому небесному телу за пределами Земной орбиты.