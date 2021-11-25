Составители известного словаря Collins Dictionary навали NFT «словом года»

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка Collins Dictionary, назвало «словом года» аббревиатуру NFT — non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен».

Составители Collins Dictionary определяют NFT как «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на актив, такой как произведение искусства или коллекционированный предмет».

Как отмечают специалисты по лексикологии, в этом году феномен NFT стал крайне популярным. Их выпускают музеи, артисты, а на покупку коллекционных токенов потрачены уже миллиарды долларов.

«Похоже, что NFT уже везде — от разделов искусства до финансовых страниц, в галереях и аукционных домах, а также в социальных сетях. Будет ли NFT оказывать длительное влияние, еще предстоит определить, но его внезапное присутствие в разговорах по всему миру определенно делает его нашим словом года», — отмечает управляющий директор Collins Learning Алекс Бикрофт.

В списке «слов года» второе и третье места занимают metaverse и crypto.