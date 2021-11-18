Смартфоны, планшеты, носимые устройства и телевизоры Huawei под другими названиями будет выпускать компания TD Tech
Выпускать устройства Huawei под собственным брендом будет компания TD Tech. До этого компания выпустила смартфон TD Tech N8 Pro, который является копией Huawei nova 8 Pro, но при имеет поддержку 5G. Копии Huawei P50 и Huawei Mate 40 с поддержкой 5G выйдут под названиями TD Tech M40 и TD Tech P50 соответственно.
Источник опубликовал всю линейку устройств Huawei, которая будет выпущена повторно компанией TD Tech:
Смартфоны:
- Серия Mate
- Серия P
- Серия Nova
- Серия Enjoy
Носимые устройства:
- Серия Watch GT (smart-часы)
- Серия Band (фитнес-трекер)
Планшеты:
- Серия MatePad
Smart-телевизоры:
- Серия Vision
Скорее всего, эти продукты будут иметь другие названия.