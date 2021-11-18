Смартфоны, планшеты, носимые устройства и телевизоры Huawei под другими названиями будет выпускать компания TD Tech

Выпускать устройства Huawei под собственным брендом будет компания TD Tech. До этого компания выпустила смартфон TD Tech N8 Pro, который является копией Huawei nova 8 Pro, но при имеет поддержку 5G. Копии Huawei P50 и Huawei Mate 40 с поддержкой 5G выйдут под названиями TD Tech M40 и TD Tech P50 соответственно.

Источник опубликовал всю линейку устройств Huawei, которая будет выпущена повторно компанией TD Tech:

Смартфоны:

Серия Mate

Серия P

Серия Nova

Серия Enjoy

Носимые устройства:

Серия Watch GT (smart-часы)

Серия Band (фитнес-трекер)

Планшеты:

Серия MatePad

Smart-телевизоры:

Серия Vision

Скорее всего, эти продукты будут иметь другие названия.