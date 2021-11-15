Сколько стоят домены в бывших странах СССР

С развалом СССР страны обрели не только самостоятельность, но и по мере развития технологий, собственные тарифы на разные услуги, в том числе на доступ в интернет и покупку доменных имен. Эксперты хостинг-провайдера HostFly.by решили поинтересоваться, сколько стоит регистрация доменных имен в национальных зонах стран бывшего СССР и где бизнес в интернете можно начать буквально за копейки, а где за тысячи долларов.

Оказалось, что дешевле всего на постсоветском пространстве зарегистрировать доменное имя в национальной зоне России (.ru и рф.). Стоимость регистрации — 2,7 доллара. Причем иногда в России проводятся специальные маркетинговые акции, когда домен можно получить бесплатно, в «нагрузку» к хостингу или рекламной кампании.

На втором месте Узбекистан, регистрация домена в зоне .uz обойдется в 3,28 доллара.

Начать интернет-бизнес по-казахски будет чуть дороже. За регистрацию в .kz сегодня просят 7,37 доллара. В Казахстане работает несколько крупных регистраторов, каждый предлагает свою цену, но она не сильно отличается от упомянутой.

В Азербайджане разброс цен на регистрацию более значительный — от 11,76 до 23,53 долларов за имя в зоне .az

Беларусь — самая стабильная страна по ценам на регистрацию доменных имен в .by и .бел — 13,18 долларов. Цены у регистраторов — одинаковые.

Строчкой ниже — Украина, правда цена на домены в нацзоне .ua — кусается (до 74 долларов), а вот в зоне com.ua или кириллической .укр домены продаются по 13,5 доллара за штуку.

За 17 долларов можно купить доменное имя в национальной зоне Таджикистана (.tj).

Ниже по рейтингу — Армения. В зоне .am домены регистрируются по стартовой цене в 20 долларов.

В Молдове доменные имена чуть дороже, причем и разброс цен между регистраторами более значительный: от 25 до 39 долларов за доменное имя .md.

В Кыргызстане за право идентифицировать свой сайт со страной в интернете нужно заплатить еще больше. У всех регистраторов цены практически одинаковые — 2420 сом или 28,5 доллара за имя в зоне .kg. Отметим, что доменные имена в национальных зонах вебмастера покупают не только из-за привязки к стране. Иногда доменные зоны созвучны с общепринятыми обозначениями или английскими словами. Например, kg — это еще и единица измерения массы.

Самое дорогое доменное имя в нацзоне — в Туркменистане. За домен в зоне .tm нужно заплатить 102,6 доллара в год, но при условии оплаты сразу за 10 лет. Сразу придется заплатить больше тысячи долларов США. У некоторых регистраторов цены еще выше, общий платеж может перевалить за 1,5 тысячи долларов. Жителям Туркменистана такие платежи могут показаться неподъемными. Поэтому спрос на домены в зоне .tm создают в основном англоговорящие вебмастера.

Дело в том, что домен .tm совпадает по написанию с английским сокращением trade mark (торговая марка). Это делает доменные имена в зоне .tm популярными у богатых брендов, что и позволяет долгое время поддерживать самую высокую цену их регистрации.