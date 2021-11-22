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Сериал Arcane по мотивам League of Legends продлили на второй сезон

Arcane

Стриминговый сервис Netflix и студия Riot Games подтвердили продление анимационного сериала Arcane во вселенной League of Legends на второй сезон.

Сиквел Arcane продолжит историю сестер Джинкс и Вай, а озвучившие их актрисы Элла Пурнелл (Ella Purnell, Jinx) и Хейли Стейнфельд (Hailee Steinfeld, Vi) вернутся к своим ролям. Производством второго сезона, как и первого, занимается французская студия Fortiche Productions.

По данным IMDB, Arcane является лучшим из оригинальных сериалов Netflix. Средний балл сериала на основании 45 тыс. оценок составляет 9,4/10. Соавторы Кристиан Линке (Christian Linke) и Алекс Йи (Alex Yee) сказали, что они «безмерно довольны» реакцией.

Первый сезон Arcane набрал почти 34,2 млн. часов просмотра за первую неделю в топ-10 чарте Netflix. Это сделало его вторым по популярности сериалом на любом языке после Narcos: Mexico (почти 50,3 млн).

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