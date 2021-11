Сериал Arcane по мотивам League of Legends продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix и студия Riot Games подтвердили продление анимационного сериала Arcane во вселенной League of Legends на второй сезон.

Сиквел Arcane продолжит историю сестер Джинкс и Вай, а озвучившие их актрисы Элла Пурнелл (Ella Purnell, Jinx) и Хейли Стейнфельд (Hailee Steinfeld, Vi) вернутся к своим ролям. Производством второго сезона, как и первого, занимается французская студия Fortiche Productions.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.

Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu

— Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021