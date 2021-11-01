Sega оптимизирует разработку своих игр с помощью облачных технологий Microsoft Azure

Sega Corporation объявила о заключении с компанией Microsoft стратегического партнерства, в рамках которого планирует разрабатывать игры следующего поколения на базе облачной платформы Azure.

Как отмечается в пресс-релизе, «основной задачей альянса является оптимизация процессов разработки и дальнейшее предоставление игрокам высококачественного опыта с помощью облачных технологий Azure». Переход в такой формат позволит сотрудникам SEGA быстрее подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии рынка и более эффективно адаптироваться к различным стилям работы.

«Вместе мы переосмыслим, как игры создаются, организовываются и управляются, с целью повышения их ценности для игроков и Sega», — заявила старший вице-президент Microsoft Сара Бонд (Sarah Bond).

Стремление Microsoft выйти на этот зарождающийся рынок связывается с тем, что консоль Xbox, по общему мнению, проигрывает Sony PlayStation.