Самые популярные фишинговые письма

Фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Многие мошенники используют электронную почту для проведения фишинговых атак, и их методы становятся все более изощренными.

Проблемы с выставлением счетов

Этот тип фишинговых писем является сложным, поскольку они часто выглядят достаточно правдоподобно. Распространенная тактика: сообщения, что с вашим онлайн-заказом возникла проблема, либо ссылки на обновление вашей платежной информации или адреса. Всегда необходимо проверять адрес отправителя, а также сами письма на наличие орфографических ошибок или подозрительной информации, и никогда не переходить по ссылке, если не уверены в отправителе.

Электронное письмо от друга

Если кто-то из вашего списка контактов был взломан, вы можете получить электронное письмо с его адреса: ссылки, рекомендации и т.п. Нужно обращайте внимание на любые подозрительные письма от друзей с просьбой одолжить деньги, купить что-то для них и прочее.

Электронные письма от банка

Помните, что ваш банк никогда не отправит вам электронное письмо с запросом личной информации! Если вы получили письмо с просьбой перевести деньги, изменить свой пин-код или пароли, сразу удалите его и не переходите по ссылкам.

Письма от государственных организаций

Официальный государственный орган никогда не будет просить вас вводить личные данные по электронной почте. В мошеннических письмах могут попытаться оказать на вас давление, угрожая штрафом или ограничивая сроки выполнения каких-то требований. В случае сомнений всегда необходимо звонить в организацию, от имени которой якобы отправлено электронное письмо.