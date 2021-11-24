24.11.2021

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Samsung выпустил новое приложение камеры Expert RAW для профессиональной съемки

Samsung Expert RAW

Компания Samsung выпустила профессиональное программное обеспечение камеры Expert RAW, главной особенностью которого стала поддержка телекамер с оптическим приближением.

В новом приложении можно делать 16-битные RAM-фотографии в формате DNG и вручную настраивать параметры съемки при использовании телеобъектива. Файлы DNG также имеют встроенный профиль для Lightroom и прямую интеграцию для экспорта изображений из приложения Expert RAW в Lightroom Mobile на Android. Новое ПО дает возможность пользователям настраивать параметры съемки при использовании основного, ультра-широкоугольного модулей и обоих телеобъективов (3x и 10x).

Помимо поддержки DNG, Expert RAW включает полный контроль над параметрами съемки, такими как ISO, выдержка, фокус и баланс белого. Изменение параметров доступно как в режиме фотосъемки, так и во время записи видео.

Expert RAW пока что доступно только для устройств Samsung Galaxy S21 Ultra и рассылается с программным обеспечение One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12.

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