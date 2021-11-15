Samsung выпустил глобальное обновление One UI 4.0 на базе Android 12 для серии Galaxy S21

Компания Samsung объявила о начале глобального распространения фирменной оболочки One UI 4.0 на основе операционной системы Android 12 для флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Распространение обновлений для серии Galaxy S21 начнется сегодня, 15 ноября. Как обычно, обновления будут распространяют волнами.

Фирменная оболочка One UI 4.0 получила обновленный интерфейс, переработанные виджеты, удобный доступ к эмодзи, анимированные стикеры, обновленный набор визуальных эффектов для подзарядки, новое приложение Samsung Health, расширенные настройки приватности, а также пользовательский интерфейс с темами Material You и многое другое.

Всего Samsung планирует обновить более 40 моделей смартфонов и планшетов:

Декабрь 2021 года: Galaxy Z Fold3, Z Flip3, S20 Ultra, S20+, S10, Note20 Ultra, Note20, Z Fold2, Z Flip 5G;

Январь 2022 года: Galaxy Fold, Z Flip, Note 10, Note 10+, S20 FE, S10 5G, S10, S10+, S10e, A52s, A42 5G, Quantum2;

Февраль 2022 года: Galaxy Tab S7, Nab S7+;

Апрель 2022 года: Galaxy A51 5G, Tab S7 FE, Tab S7 FE 5G, A90 5G, Tab S6, Tab S6 5G, Jump, A Quantum;

Май 2022 года: Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active3, A32, A31, A12, Buddy, Wibe5, Tab A7 (2020);

Июнь 2022 года: Galaxy Tab A7 Lite;

Июль 2022 года: Galaxy A21s, Xcover5, M12.

Не исключено, что представленный список не финальный и будет впоследствии изменен.