Samsung представил новые автомобильные платформы

Компания Samsung представила три новых решения для автомобилей следующего поколения. Они помогут управлять связью 5G, информационно-развлекательными сервисами и управлением питания в автомобилях.

Как утверждает Samsung, однокристальная система Exynos Auto T5123 — первое в отрасли решение с поддержкой 5G. Новая платформа является блоком управления 3GPP Release 15, специально разработанным для обеспечения быстрого и бесперебойного подключения 5G как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах для следующего поколения подключенных автомобилей. Скорость передачи данных модема равна 5,1 Гбит/с. Имеются два процессорных ядра Cortex-A55 и поддержка GNSS.

Второе решение — однокристальная система Exynos Auto V7 — компания называет мощным процессором для информационно-развлекательных систем автомобилей среднего и премиум классов. Есть восемь ядер Cortex-A76 с частотой 1,5 GHz и GPU Mali-G76 MP11. В дополнение к CPU и GPU новая SoC оснащена NPU для различных сервисов, которые могут обрабатывать визуальные и аудиоданные для функций распознавания лиц, речи или жестов. Есть поддержка до четырех дисплеев и 12 камер. В настоящее время Samsung уже начал поставки Exynos Auto V7 компании Volkswagen.

Еще одним представленным продуктом является S2VPS01 — микросхема управления питанием для Exynos Auto V. Это первое автомобильное решение Samsung, выпущенное в соответствии с сертификатом процесса функциональной безопасности ISO 26262, полученным в 2019 году, а в 2021 году оно также получило сертификат ASIL-B.

Компания отмечает, что растет спрос на «высокотехнологичные» автомобильные чипы, которые справляются с потреблением большего количества развлечений и увеличением количества электронных компонентов в автомобилях.