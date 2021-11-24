Samsung Electronics объявил о строительстве нового завода по производству полупроводниковой продукции в США

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о строительстве нового завода по производству полупроводниковой продукции в городе Тейлоре (США, штат Техас). По заявлению южнокорейского гиганта, инвестиции в США, оцениваемые в 17 млрд. долларов, «помогут стимулировать производство передовых логических полупроводниковых решений, которые питают инновации и технологии следующего поколения».

Строительство завода начнется в следующем полугодии, а работу предприятие начнет во второй половине 2024 года. К строительству будет привлечено 6500 человек. В долгосрочной перспективе предприятие обеспечит работой около 2000 высококвалифицированных сотрудников. Предприятие займет площадь около 5 млн. м2. Новый завод будет выпускать микросхемы по передовым технологическим процессам, предназначенные для применения в таких областях, как мобильная связь, 5G, высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Ожидается, что площадка в Тейлоре станет ключевой среди глобальных производственных площадок Samsung по выпуску полупроводников, наряду с новейшей производственной линией в Пхёнтхэке (Южная Корея).

Samsung сможет претендовать на 3 млрд. долларов субсидий из специального фонда, создаваемого американскими властями для стимулирования развития национальной промышленности. Еще 27 млн. долларов выделят власти Техаса, которые также обещали довольно щедрые налоговые льготы на протяжении первых двадцати лет работы предприятия.