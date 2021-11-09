Samsung анонсировал оперативную память LPDDR5X для флагманских смартфонов

Компания Samsung Electronics сегодня анонсировала 16-гигабитную оперативную память LPDDR5X, которая призвана заменить LPDDR5. Изделие ориентировано на применение в устройствах с поддержкой 5G, системах искусственного интеллекта, серверах, автомобильных платформах, а также в AR/VR-гарнитурах.

LPDDR5X производится по техпроцессу 14 нм. Новая память обеспечивает передачу данных со скоростью 8,5 Гбит/с, что в 1,3 раза больше, чем у LPDDR5 (6,4 Гбит/с). При этом энергопотребление снижено на 20%.

Когда выйдут готовые устройства с LPDDR5X, не сообщается. Предполагается, что новую память получат флагманы Samsung Galaxy S22.