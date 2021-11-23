Самая популярная версия Android в мире

Компания Google прекратила публиковать статистику об использовании различных версий операционной системы Android на устройствах по всему миру еще в конце 2018 года. Однако, в базе данных среды разработки Android Studio, запущенной в 2013 году, появилась обновленная статистика по популярности различных версий ОС от Google. Статистика Android Studio основана на обращениях пользователей к Google Play и позволяет составить относительно точную картину популярности разных версий прошивки.

Android 12 была запущена всего несколько недель назад, поэтому данных по этой операционной системе пока нет. Выпуск Android 11 состоялся 8 сентября 2020 года, при этом текущая доля операционной системы составляет 24,2%. Эта версия занимает второе место. Лидером мобильного рынка стала Android 10, выпущенная более двух лет назад. Ее доля составляет 26,5%.

Статистика по другим версиям ОС: