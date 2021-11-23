23.11.2021

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Самая популярная версия Android в мире

Google Android версия

Компания Google прекратила публиковать статистику об использовании различных версий операционной системы Android на устройствах по всему миру еще в конце 2018 года. Однако, в базе данных среды разработки Android Studio, запущенной в 2013 году, появилась обновленная статистика по популярности различных версий ОС от Google. Статистика Android Studio основана на обращениях пользователей к Google Play и позволяет составить относительно точную картину популярности разных версий прошивки.

Android 12 была запущена всего несколько недель назад, поэтому данных по этой операционной системе пока нет. Выпуск Android 11 состоялся 8 сентября 2020 года, при этом текущая доля операционной системы составляет 24,2%. Эта версия занимает второе место. Лидером мобильного рынка стала Android 10, выпущенная более двух лет назад. Ее доля составляет 26,5%.

Статистика по другим версиям ОС:

  • Android 10 Q — 26,5%;
  • Android 11 R — 24,2%;
  • Android-9 Pie — 18,2%;
  • Android 8 Oreo — 13,7%;
  • Android 7/7.1 Nougat — 6,3%;
  • Android-6 Marshmallow — 5,1%;
  • Android 5 Lollipop — 3,9%;
  • Android 4.4 KitKat — 1,4%;
  • Android-4 Jelly Bean — 0,6%.
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