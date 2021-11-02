С помощью станций Tesla Supercharger можно будет заряжать электромобили других производителей

Компания Tesla запустила в Нидерландах пилотную программу, в рамках которой впервые сеть зарядных станций Tesla Supercharger стала доступна для электромобилей сторонних производителей. Выбор Нидерландов в качестве отправной точки для пилотного проекта неудивителен. Илон Маск ранее заявлял, что эксперимент, скорее всего, начнется в Европе, где разъемы для зарядных кабелей стандартизированы.

На данный момент в программе участвуют десять зарядных станций Tesla Supercharger в разных частях Нидерландов. Подзарядиться на них смогут автомобили, поддерживающие стандарт зарядки CCS. Кроме того, в ближайшее время планируется подключить к проекту станции в других странах.

Владельцам электромобилей сторонних производителей необходимо будет загрузить последнюю версию приложения Tesla для смартфонов, чтобы получить доступ к зарядке своих транспортных средств на станциях Supercharger. После запуска приложения пользователи увидят пункт «Зарядить свой продукт не Tesla», который позволит найти ближайшую зарядную станцию, участвующую в программе. Отмечается, что расценки будут выше, чем для владельцев Tesla.

В отличие от владельцев Tesla, водители других электромобилей, должны будут вручную начинать и останавливать сеансы зарядки через приложение, а не просто отключать автомобиль от электросети. Им также необходимо выбирать правильную стойку для зарядки в приложении.

Отметим, что у Tesla сейчас имеется 25 тыс. зарядных станций Tesla Supercharger, расположенных по всему миру.