С 9 ноября изменится способ входа в учетную запись Google

Компания Google еще в мае объявила, что намерена сделать двухэтапную аутентификацию (2FA) обязательной для входа в свои аккаунты до конца года. Теперь названа точная дата вступления изменений в силу.

Двухэтапная аутентификация – это способ входа, при котором после ввода основного пароля необходимо ввести одноразовый пароль, присылаемый в SMS или электронном письме, в зависимости от настроек. Сейчас для входа в почту и другие сервисы Google такой способ не является обязательным, но с 9 ноября компания активирует его автоматически. По-другому войти в сервисы будет невозможно.

Такое решение было принято из-за того, что кража паролей от сервисов и устройств — наиболее распространенный способ взлома учетных записей. Отмечается, что новая мера повысит безопасность пользователей. Google рассылает электронные письма и подсказки в приложении о включении двухэтапной аутентификации.

«После ввода пароля вам нужно будет выполнить второй шаг по телефону. Держите телефон под рукой при входе в систему. Двухэтапная аутентификация будет автоматически активирована 9 ноября. Если хотите, вы можете активировать эту функцию заранее: ваша учетная запись готова».

Ранее в своем блоге компания заявляла, что «к концу 2021 года мы планируем автоматически зарегистрировать дополнительно 150 миллионов пользователей Google в двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 миллиона создателей YouTube включили ее».