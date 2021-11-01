Роботы Boston Dynamics станцевали с Миком Джаггером

Компания Boston Dynamics выпустила видео с участием своих роботов-собак Spot. На видео роботы полностью копируют движения Мика Джаггера и других участников The Rolling Stones, при этом они поют, танцуют и даже играют на барабанах.

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За основу компания взяла клип группы Start Me Up, назвав его на свой манер Spot Me Up.