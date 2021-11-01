Роботы Boston Dynamics станцевали с Миком Джаггером
Компания Boston Dynamics выпустила видео с участием своих роботов-собак Spot. На видео роботы полностью копируют движения Мика Джаггера и других участников The Rolling Stones, при этом они поют, танцуют и даже играют на барабанах.
За основу компания взяла клип группы Start Me Up, назвав его на свой манер Spot Me Up.
«40 лет назад The Rolling Stones представили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать», — отметили в Boston Dynamics.