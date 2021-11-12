Red Hat Summit Connect 2021: взрывной рост открытого кода

На Red Hat Summit Connect 2021 — ежегодном мероприятии компании Red Hat для партнеров, заказчиков и всего сообщества пользователей из России и стран СНГ — обсуждался заметный рост спроса на решения с открытым кодом. Увеличение доли open source в технологических стеках компаний является закономерным итогом стремления бизнеса к внедрению качественных инноваций.

Саммит собрал представителей заказчиков и партнеров компании Red Hat, включая HPE, SberCloud, “Инфосистемы джет”, IDC, которые смогли поделиться своим опытом внедрения и развития открытого кода в enterprise-среде.

“Мы не ожидали такого взрывного роста решений open source, — заявила Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ, в ходе открывшей форум дискуссионной панели. — Мы полагали, что увеличение проектов связано со стремлением компаний оптимизировать свои затраты и инвестиции, однако причина кроется в активной инновационной деятельности”.

Так, по прогнозам Елены Семеновской, к 2025 году две трети крупных компаний станут производителями программных решений. Для бизнеса в любой сфере это инструмент, обеспечивающий конкурентное преимущество. Соответственно, спрос на разработку и помогающие в этом продукты, включая микросервисы и облачные технологии, также будет возрастать. При этом открытый код, открывая дорогу более широкому применению облачных и edge-решений, стимулирует развитие ИТ-технологий не только в сервисных индустриях, но и в производственных отраслях.

Как свидетельствует исследование The State of Enterprise Open Source, доверие к открытому коду возрастает. “Согласно полученным данным, более 70% респондентов выражают готовность увеличивать инвестиции в продукты с открытым кодом, — добавил Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ. — В числе причин называются безопасность, инновационность и возможность использовать глобальные наработки сообществ разработчик и применять их для решения конкретной задачи предприятия”.

Фундаментальные решения на открытом коде для ИТ-инфраструктур

Построение стабильной, гибкой и эффективной ИТ-инфраструктуры, в частности подходящей для применения контейнерных технологий и микросервисов, требует проработки и принятия стратегических решений в отношении архитектуры. Использование платформенного подхода обеспечивает стабильную основу для цифрового развития компании, так как объединяет в единой среде разработку, управление жизненным циклом и эксплуатацию приложений, необходимых конкретному бизнесу.

Возрастающие нагрузки и увеличивающиеся объемы данных ведут к необходимости применять гибридные облака. Управление приложениями, кластерами и данными в гибридных облачных средах требует эффективных решений для интеграции и мониторинга, которые позволяли бы экономить ресурсы команд и систем. Платформа Red Hat OpenShift предлагает широкие возможности для управления контейнерами в гибридных облаках любой конфигурации и сложности, предлагая администраторам прозрачность и гибкость, умноженную на надежность поддерживаемого вендором продукта.

Также важным преимуществом решений Red Hat является разноуровневая автоматизация, что позволяет уменьшить объем рутинной работы, снизить количество ошибок и сделать инфраструктуру более прозрачной

При этом на сегодняшний день все больше приложений разрабатывается специально для применения в облаках. Сloud-native разработка сопряжена как с необходимостью обеспечивать масштабируемость, безопасность и работоспособность внедряемых приложений, так и их адекватность запросам различных подразделений компании, например, аналитикам данных. Red Hat OpenShift позволяет обеспечить как фундаментальные процессы DevOps, так и предоставить различным специалистам облачные ресурсы в единой среде разработки. Более того, для удовлетворения всех потребностей компаний по управлению контейнерами Red Hat предлагает новый подход — экосистему Red Hat OpenShift Plus, которая объединяет Red Hat OpenShift c такими инструментами как Advanced Cluster Security, Advanced Cluster Management, Quay.io и OpenShift Data foundation.

Таким образом, Red Hat предоставляет бизнесу решения на базе открытого кода, которые позволяют максимально эффективно заниматься собственными разработками, внедрять облачные технологии и автоматизировать процессы. Такой подход помогает компаниям не только продвигаться по пути цифровой трансформации, но и извлекать ощутимую выгоды от экономии ресурсов в реальном времени.

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