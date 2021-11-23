Qualcomm провел ребрендинг процессоров Snapdragon

Компания Qualcomm объявила, что Snapdragon станет независимым товарным брендом и получит упрощенную новую систему именования для облегчения выбора пользователям.

Новое поколение мобильных платформ Qualcomm будет называться Snapdragon 8 Gen1, а не Snapdragon 898, как ожидалось ранее. В дальнейшем должен меняться номер поколения. В маркировке мобильных платформ больше не будет использоваться приставка 5G. Отмечается, что в этом уже нет необходимости — все актуальные модели процессоров компании по умолчанию имеют поддержку сетей пятого поколения. В логотипах новых процессоров будут использоваться цветные бейджи, разделяя их на чипы начального, среднего и флагманского уровня. Планируется использование золотого, темно-серого, черного и красного оттенков.

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Кроме того, Qualcomm официально подтвердил дату анонса нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Его презентация состоится 30 ноября в рамках саммита Qualcomm Tech Summit.